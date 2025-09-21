Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1758487265722

Axe Dahra-Touba : Une collision entre deux véhicules fait 1 mort et 19 blessés

21 septembre 2025 Actualité

L’ accident mortel est survenu ce dimanche tard dans la matinée à hauteur du village de Touba Boustane de la commune de Déaly( département de Linguere).

Il s’agit d’un minicar de transport en commun appelé « Chékhou Chérifou », immatriculé AA 373 PX, en provenance de Matam pour Dakar, et un véhicule particulier « Allo Dakar », immatriculé AA 056 AP, qui sont entrés en collision. Le bilan de l’accident : un mort et 19 blessés.

D’après notre source, la personne décédée est une dame non encore identifiée et âgée de plus d’une trentaine d’années. Sa dépouille mortelle a été acheminée au centre de santé de Dahra et au même moment les blesses sont admis au service d’urgence du même etablissement sanitaire.

L’ on nous signale qu’après le choc, les populations de Touba Boustane sont sorties en masse pour réclamer des ralentisseurs .


Samba Khary Ndiaye (Linguere)

Vérifier aussi

20250920 213443

Primature : Dr Oumar Dia nommé conseiller technique chargé de l’enseignement supérieur

Le Premier ministre Ousmane Sonko a nommé un conseiller technique en charge de l’enseignement supérieur, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved