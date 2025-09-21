Axe Dahra-Touba : Une collision entre deux véhicules fait 1 mort et 19 blessés

Partager Facebook

L’ accident mortel est survenu ce dimanche tard dans la matinée à hauteur du village de Touba Boustane de la commune de Déaly( département de Linguere).

Il s’agit d’un minicar de transport en commun appelé « Chékhou Chérifou », immatriculé AA 373 PX, en provenance de Matam pour Dakar, et un véhicule particulier « Allo Dakar », immatriculé AA 056 AP, qui sont entrés en collision. Le bilan de l’accident : un mort et 19 blessés.

D’après notre source, la personne décédée est une dame non encore identifiée et âgée de plus d’une trentaine d’années. Sa dépouille mortelle a été acheminée au centre de santé de Dahra et au même moment les blesses sont admis au service d’urgence du même etablissement sanitaire.

L’ on nous signale qu’après le choc, les populations de Touba Boustane sont sorties en masse pour réclamer des ralentisseurs .

Samba Khary Ndiaye (Linguere)