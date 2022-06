Babacar Diop s’est marié

Il a été capté finalement par une femme ; lui qui pensait que dans la vie, il n’y en avait que les bouquins et cours à l’université. Dr Babacar Diop a en effet trouvé chaussure à son pied. Il a été terrassé par une nymphe du nom de Adja Ndèye Khady Diop. Le mariage a été scellé samedi dans la plus grande sobriété en présence de parents, amis à Khar Yalla. Pour vous dire que Babacar Diop reste Babacar Diop, c’est une toute petite délégation qui a été envoyée samedi au domicile des parents de la dame pour les besoins du mariage. Aucun membre de la classe politique n’y était. Dans son parti également, beaucoup n’étaient pas informés. Les seuls à avoir été informés à part sa famille biologique et quelques amis venus de Thiès, ce sont Serigne Assane Kane, Bodian et Ndèye Anta (la trésorière)… Quelques universitaires étaient aussi de la partie. Selon nos radars, le chef du département philosophie (Ucad), le Pr Malick Diagne, accompagné de quelques collègues, a assisté au mariage à la célébration du mariage. Heureux ménage au couple et beaucoup de petits «Ndiobène»…

