PSG player Lionel Messi reacts after winning the 2021 Ballon d'Or trophy during the 65th Ballon d'Or ceremony at Theatre du Chatelet, in Paris, Monday, Nov. 29, 2021. Messi won the Ballon d'Or for seventh time. (AP Photo/Christophe Ena)

Ballon d'or: Messi au 7e ciel La force de l'habitude. Ce lundi, Lionel Messi a été désigné Ballon d'Or 2021 par les votants du scrutin organisé par France Football. L'Argentin remporte donc son septième trophée, record historique. L'attaquant du PSG est récompensé de son titre en Copa America avec l'Argentine malgré une année plus mitigée sur le plan individuel. Il devance Robert Lewandowski et Jorginho. Avec sept trophées, Messi se succède donc à lui-même après une édition 2020 annulée. « Il y a deux ans, j'ai cru que ce serait mes dernières années et me revoilà ici« , a-t-il expliqué lors de la remise du trophée ce lundi. Le revoilà oui, mais ce sacre sera sûrement celui qui fera le plus débat avec celui de 2010. Son avance sur Robert Lewandowski (613 points contre 580) prouve cependant qu'il disposait d'un petit matelas sur son principal challenger, qu'il a salué lors de la cérémonie. Alors, comment l'expliquer ? Pour une fois, son principal accomplissement est à trouver avec la sélection plutôt qu'avec son Barça de toujours. Cette Copa America 2021, où il aura fini meilleur buteur, est venue récompenser son abnégation à donner le maximum pour le maillot albiceleste et aura agi comme une libération pour lui et pour le peuple argentin.

