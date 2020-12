Baptême : Didier Omzo donne le nom de sa fille à Diatou Sané

Encore une homonyme pour la Première Dame du Président Mbagnick Diop. La dernière-née à porter le nom de Mme Diatou Sané est la fille du tonitruant animateur de Rewmi Fm, Oumar Seck, alias « Omzo, l’un des meilleurs de la bande Fm.. Le baptême a eu lieu mercredi dernier à Guédiawaye. La cérémonie était fastueuse. Le papa, aux anges, a tenu à remercier Diatou Sané pour ses cadeaux et enveloppes qui ont permis à la mère d’organiser une fête digne de ce nom. « Diatou a offert au bébé une valise avec des parures en or d’une valeur inestimable. Sans oublier, elle a arrosé de billets de banque à moi, à ma femme, à ma famille et aux gens qui étaient présents à la cérémonie », témoigne Didier Omzo, tout heureux.