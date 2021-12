Bara Gaye étale son livre bilan après 7 ans passé à Yeumbeul Sud

Après sept (07) années passées à la tête de la commune de Yeumbeul, le maire Bara Gaye a rendu compte à la population de son bilan. Face aux yeumbelois et à la presse, l’édile de Yeumbeul est revenu en large sur ses différentes réalisations durant son magistère, une chose qu’il a établie dans un livre appelé « LE LIVRE BILAN ».

C’est devant la mairie que Bara Gaye a dressé son bilan tout le public. Une activité qui n’a rien à voir avec de la politique ni de la propagande afin de respecter les mesures et recommandations des institutions de régulations sénégalaises mais il s’agissait de faire le compte rendu de ses réalisations comme tout maire sortant devrait le faire à la fin de son mandat. Tout au début, le maire a procédé à la synthèse de son « LIVRE BILAN’ qu’il a axée sur cinq grands domaines: L’éducation et la formation, l’environnement, la Santé, le domaine de la religion et des structures organisationnelles et enfin de la jeunesse et des loisirs.

Face à la presse, le maire sortant a apporté des éclaircissements sur les différentes questions des journalistes qui pour la plupart étaient accentués sur le côté financier et non sur les réalisations. En réponse, le maire devait revenir sur les bases de la réalisation de tous les projets qu’il a eu à réaliser à travers un partenariat Public-Privé dont on peut citer le centre commercial cheikh « Al Makhtoum » et le poste de police. Sur la question sur les dessous de la construction du centre commercial, Bara Gaye a été clair en affirmant que certes c’est dans le domaine d’un partenariat mais il confirme que cet édifice appartient désormais à la commune. Le promoteur Moctar Diagne avec son entreprise « MocArt » avait juste besoin d’espace pour réaliser ce projet et à la fin, il a vendu ses cantines et il est parti après avoir recouvert ses fonds et bénéfices » relate-t-il. Si l’on a croit à Bara Gaye maintenant à la commune à bénéficier de la gestion du centre commercial mais aussi de 20 cantines qu’il va louer pour pouvoir faire entrer des fonds tous les mois dans les caisses de la Mairie. Mais il confirme que le foncier n’a pas été vendu comme le dit certaines rumeurs. D’ailleurs, selon le maire ce sont les partenaires de l’Etat comme l’Apix qui veulent s’emparer du foncier yeumbelois. La DSCOS a une fois demandé l’arrêt des travaux du centre commercial »Al Makhtoum » pour des impressions sur le foncier mais après leurs investigations, aucune violation n’a été constatée si non je serais déjà en prison car ils sont passés par plusieurs façons pour me ferrer mais je suis clean » clame Bara Gaye.

Il a aussi annoncé la visite des corps de contrôle au niveau de sa commune pour une rumeur sur une affaire de 300 millions que l’Apix aurait remise à la commune alors que tel n’est pas le cas. L’argent dont on parle est une sorte d’indemnisation que l’Apix a octroyée aux communes qui ont été impactées par le Ter. Et les sommes sont fixés selon le nombre de populations. Si l’on en croit à lui, il n’affirme que ce n’est pas de l’argent que l’on donne aux communes mais elle est utilisée sous forme de projet que l’Apix même doit réaliser. Par ailleurs la commune de Yeumbeul Sud avait demandé la construction d’une école élémentaire, d’une maison de la femme mais depuis cela tarde à être effectif.

Bara Gaye s’est défendu sur toutes les questions posées par les journalistes dont Mor Fall de Rewmi, Ibra Lo (Actu Banlieue) ,Ndongo Ka (Groupe Futurs Médias) et Awadi (Banlieue Tv). Pour le bilan financier, Bara Gaye a répondu que les personnes qui disent que la commune a cumulé ces sept dernières années 3 milliards se trompent carrément. Au lieu de se concentré sur les comptes de gestion sous le contrôle des percepteurs et des conseillers car les collectivités locales adoptent différents budgets prévisionnels au cours d’une année concernant le compte administratif et le compte de gestion pour pouvoir faire la comparaison avant de faire le cumul des budgets. Avant d’être maire, on doit être capable de faire la distinction entre un compte administratif qui est élaboré et présenté par le Maire au conseil municipal et un compte de gestion qui est quant élaboré par la DGFIP (Direction générale des finances publiques) qui retrace l’ensemble des opérations budgétaires.

Enfin après avoir apporté des éléments de réponse aux questions des journaliste qui le plus souvent était axé sur un bilan financier . Bara gaye a reconnue son échec dans le domaine du cadre de vie et a promis d’en faire une priorité s’il obtient un second mandat en 2022 .