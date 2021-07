Barça : Griezmann-Saúl, ça serait imminent !

Après avoir posé les bases d’un échange entre l’attaquant du FC Barcelone Antoine Griezmann (30 ans, 36 matchs et 13 buts en Liga pour la saison 2020-2021) et le milieu de terrain de l’Atletico Madrid Saúl Niguez (26 ans, 33 matchs et 2 buts en Liga pour la saison 2020-2021) la semaine passée , le journal catalan Mundo Deportivo insiste ce mercredi en évoquant un optimisme grandissant “jour après jour” concernant un deal gagnant-gagnant.

D’un côté, les Blaugrana se déchargeraient du salaire du Français, afin de valider la prolongation de Lionel Messi, tout en récupérant un milieu confirmé. De l’autre, les Colchoneros retrouveraient leur ancienne icône d’attaque en se séparant d’un joueur qui souhaite un nouveau défi. Malgré le démenti de son clan , Griezmann se montrerait lucide sur sa situation en Catalogne. Avec les arrivées de Sergio Agüero et Memphis Depay, son temps de jeu va baisser et un départ serait désormais envisageable. Courtisé par Liverpool, Saúl privilégierait lui de rester en Espagne. Des arguments suffisants pour croire à une telle opération ? Financièrement, un accord reste particulièrement complexe…

Comme nous vous l’indiquions ce mercredi , le quotidien catalan Mundo Deportivo se montrait particulièrement optimiste concernant un échange entre l’attaquant du FC Barcelone Antoine Griezmann (30 ans, 36 matchs et 13 buts en Liga pour la saison 2020-2021) et le milieu de terrain de l’Atletico Madrid Saúl Niguez (26 ans, 33 matchs et 2 buts en Liga pour la saison 2020-2021). Et d’après la Cadena COPE, cette opération est désormais imminente avec un accord trouvé entre toutes les parties !

En réalité, cet échange va se réaliser avec deux transferts estimés entre 60 et 70 millions d’euros, une manière d’arranger les Blaugrana et les Colchoneros dans l’inscription des deux transactions sur le plan comptable. Le Barça avait déjà utilisé une telle méthode dans le cadre du deal avec la Juventus Turin pour Miralem Pjanic et Arthur. Actuellement en vacances à Ibiza, Griezmann attendrait seulement un coup de fil pour valider son retour à l’Atletico.