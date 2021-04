BARRAGE DE MANANTALI : SERIGNE MBAYE THIAM SOULIGNE L’URGENCE

Le ministre sénégalais de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a souligné l’urgence d’entreprendre dans les meilleurs délais, des travaux de maintenance des équipements du barrage et de la centrale hydroélectrique de Manantali, au Mali. ’’Ici à Manantali, la visite nous a permis de constater qu’il y a une urgence à entreprendre des travaux de maintenance de ces ouvrages’’, a-t-il notamment indiqué dimanche après-midi.

Il faisait le point de sa visite des équipements et installations de ce barrage construit par l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) dans cette localité située dans la région de Kayes, à environ 300 Km de Bamako, la capitale malienne. M. Thiam, président du Conseil des ministres de l’OMVS, accompagné de sa collègue Aïssatou Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Energies, et de Lamine Seydou Traoré, ministre malien des Mines, de l’Energie et de l’Eau et du Haut-commissaire de l’OMVS, Hamed Diane Séméga, a visité plusieurs ouvrages de cette instance, composée du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée. Après le poste de haute tension dénommé Albatros, situé à Kaye-Médine, à une dizaine de kilomètres de Kayes, il s’est rendu ensuite à Felou puis à Gouina. Il a toutefois rassuré que le Conseil des ministres de l’OMVS a tenu le 23 février 2021 à Nouakchott, en Mauritanie, une session extraordinaire pour se pencher sur l’état de la question de la maintenance du barrage et de la centrale hydroélectrique de Manantali.

Selon lui, le Conseil des ministres de l’OMVS a donné des directives aux directeurs généraux de la SEMAF et de la la Société de gestion de l’énergie de Manantali (SOGMEM), pour entreprendre sans délais ces travaux d’urgence. ’’Ces travaux en urgence permettront de sécuriser et le barrage et la centrale hydroélectrique, mais aussi d’assurer la continuité de l’alimentation des pays membres de l’OMVS’’, a-t-il expliqué. Des experts et des officiels des pays membres de l’organisation, des représentants de la SOGEM, la Société de gestion de l’énergie de Manantali, ont pris part à cette visite.