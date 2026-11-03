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Baseball5 : Nouvelle défaite du Sénégal qui finit à la 8e place

3 novembre 2026 Sport

Le parcours du Sénégal en baseball5 mixte a pris fin ce mardi au complexe tour de l’Œuf. Opposés à la Syrie en match de classement, les Lions se sont inclinés sur le score de 2-1, concédant ainsi une quatrième défaite en autant de rencontres.

Battu auparavant par la Chine Taipei, Cuba et la Turquie (2-0 chaque fois), le Sénégal finit 8e au classement général, derrière la Syrie (7e).

Une première expérience internationale qui devrait permettre au pays hôte de gagner en expérience face aux grandes nations de la discipline.

La finale pour la médaille d’or opposera la Chine Taipei à Cuba ce mardi à 16 h 30 GMT.

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