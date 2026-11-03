Espagne Liga 2 : Jesús de Miguel, joueur du CD Tenerife, succombe après un violent choc

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Le football espagnol est frappé par une terrible tragédie. Jesús de Miguel, attaquant du CD Tenerife, est décédé ce mardi 3 novembre 2026, à l’âge de 30 ans, après un grave accident survenu lors du match contre Andorre. Malgré une prise en charge rapide et son évacuation à l’hôpital, le joueur n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Le drame s’est produit lundi, dans les dernières minutes de la rencontre entre le CD Tenerife et Andorre. À la suite d’une sortie pour dégager le ballon, le gardien de but équato-guinéen Jesús Owono a violemment percuté Jesús de Miguel. Le choc, particulièrement violent au niveau du visage, a immédiatement plongé les deux équipes dans l’effroi. L’arbitre a expulsé le portier avant de mettre définitivement un terme à la rencontre.

Inconscient sur la pelouse, l’attaquant de Tenerife a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire. Les services de secours sont rapidement intervenus et ont réussi à le réanimer avant son transfert en ambulance vers un établissement hospitalier. Alors que les premières informations faisaient état d’une stabilisation de son état, la situation s’est progressivement aggravée au cours de la nuit, notamment sur le plan neurologique.