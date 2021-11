Basket N1 masculin : Les quarts de finalistes connus

Après les matchs de ce weekend , on connaît désormais les quatre affiches des quarts de finale du tournoi de Basket de montée en première division, prévues ce lundi.

La phase de groupes du tournoi de montée en N1 masculin a pris fin ce dimanche avec les qualifications en quarts de finale du Port, Lac Atlantic, CFAK, Guédiawaye Basket Academy et Disso. Ces équipes rejoignent l’Université de Ziguinchor, l’Union sportive des Parcelles Assainies et Tamba Sports. USPA-Disso et GBA-Tamba Sports. ASUC jouera contre Lac Atlantic et Port fera face à CFAK. Les quarts de finale se joueront ce lundi avec au Stadium Marius Ndiaye.

Affiches des ¼ de finale

ASUC – Lac Atlantic

Port – CFAK

USPA – Disso

GBA – Tamba Sports

Classement 5ème journée

Groupe A : 1er Port (7 pts +13), 2ème Lac Atlantic (7 pts -4), 3ème Kolda BC (7 pts -9), 4ème Somone BC (5 pts -50), 5ème Diamono (4 pts -32)

Groupe B : 1er GBA (7 pts +55), 2ème Disso (7 pts +7), 3ème Tivaouane (6 pts -1), 4ème Larry Diouf (6 pts -2), 5ème Université Bambey (4 pts -59)

Groupe C : 1er ASUC (8 pts +49), 2ème CFAK (7 pts +24), 3ème RS Yoff (6 pts +19), 4ème UCAD (5 pts -13), 5ème Kaffrine (4 pts -65)

Groupe D : 1er USPA (10 pts +54), 2ème Tamba Sports (8 pts +4), 3ème HBC (8 pts +1), 4ème Nianing BC (7 pts -14), 5ème Fatick (6 pts -28), 6ème Kébémer (6 pts -17)