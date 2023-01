Basket NBA : Terrible nouvelle, les Spurs résilient le contrat de Gorgui Sy Dieng !

Les San Antonio Spurs ont résilié le contrat de l’international Sénégalais Gorgui Sy Dieng, ce jeudi, d’après Adrian Wojnarowski, journaliste américain d’ESPN. Cette résiliation du contrat du pivot Sénégalais intervient juste après le transfert de Noah Vonleh en provenance des Celtics. L’intérieur de 27 ans, présent à Boston depuis le début de saison, débarque ainsi à San Antonio (avec de l’argent). Les San Antonio Spurs ont résilié le contrat du pivot international sénégalais Gorgui Sy Dieng. L’information a été révélé cette nuit par le journaliste américain d’ESPN Adrian Wojnarowski.

Le ciel est tombé sur la tête de Gorgui Sy Dieng. Le joueur international sénégalais vient d’être libéré par les Spurs pour laisser de la place dans l’équipe alors que le club a échangé Noah Vonleh avec les Celtics selon Adrian Wojnarowski. Suite à cette terrible nouvelle, le pivot passé par Minnesota, Atlanta et Memphis se retrouve ainsi sans club.

Dieng a récolté en moyenne 4,1 points, 3,2 rebonds et 2,0 passes décisives sur un record de 41,7% en carrière en 13 apparitions pour San Antonio cette saison. San Antonio et Boston ont établi une relation, s’engageant dans une transaction impliquant Josh Richardson, Derrick White et Romeo Langford il y a un an. Luka Samanic et Danilo Gallinari ont également atterri à Beantown cette intersaison.

Cette décision crée un emplacement de liste pour les Silver et Black, qu’ils pourraient utiliser pour signer un agent libre ou promouvoir l’un de leurs signataires bidirectionnels, Charles Bassey ou Dominick Barlow, à un contrat standard.

Rappelons que San Antonio était le quatrième club de Dieng depuis son arrivée dans la NBA. Il avait auparavant joué à Minnesota, Memphis et Atlanta.