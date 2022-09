Bayern : Le super geste de Sadio Mané qui secoue la toile

Hier, après l’entraînement du club allemand, Sadio a pris 01H45 minutes rien que pour signer plus de 1000 autographes et prendre des selfies avec les fans du Bayern après la séance de ce dimanche. Toujours aussi humble, l’attaquant international sénégalais en a profité pour passer du temps avec ces derniers.

Après l’entraînement du Bayern, Sadio Mané a passé du temps avec les fans et a signé plus de 1000 autographes pendant 105 minutes ! L’attaquant sénégalais a également pris des selfies mais aussi pris du temps pour discuter et plaisanter avec eux. Si la générosité de Sadio Mané était encore à prouver, ça n’est plus le cas. Tenus en échec pour la première fois de la saison sur la pelouse de l’Union Berlin (1-1), les Bavarois ont connu un petit coup de mou dans la capitale allemande.

L’international sénégalais, intenable depuis son arrivée en Allemagne, n’a pas su faire la différence pour offrir les trois points de la victoire aux siens. Mais il s’est largement rattrapé lors de la séance d’entraînement du jour.

