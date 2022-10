Beach Soccer : Le Sénégal est encore Champion d’Afrique devant les Pharaons

Le Sénégal garde son titre de Champion d’Afrique pour la quatrième fois consécutive. Les Lions de la Teranga ont remporté leur 7e sacre face à l’Egypte ().

Egypte et Sénégal ont pris la bonne habitude de s’affronter. Une fois de plus, les deux nations se sont retrouvé pour se disputer un titre continental, celui de champion d’Afrique de la CAN de Beach soccer 2022 et le Sénégal se positionne encore sur le toi. Une finale entre les tenants du titre sénégalais, vainqueurs des trois dernières éditions.

Les lions ont pris le dessus au tir au but 6 buts à 5. Face à des Pharaons qui n’ont cessé de progresser ces dernières années et entendent cette fois déjouer les pronostiques, les senegalais ont réussi à s’imposer pour le 7eme fois. Comme en 2018 et 2021, le Maroc termine à la 3e place du classement final de la CAN de Beach Soccer. Les Lions de l’Atlas ont éliminé les Mambas à domicile.

Pour sa deuxième participation à la CAN, le Mozambique qui accueille les joutes ne sera pas sur le podium. Ils ont perdu la petite finale devant le Maroc, ce vendredi, (6-4). Pourtant, les hommes de Abineiro Ussaca ont mené la première période avec deux buts inscrits à la 6e minute de jeu avant que le Maroc ne réduise l’écart à la 11´ pour terminer le premier tiers temps (2-1).

Notons que l’Ouganda a remporté le match pour la 5e place face au Malawi (4-1) après un temps réglementaire (6-6).