Beaux Maraîchers : un policier accusé de viol par une fille de 16 ans

La Gare routière des Beaux Maraîchers est secouée par une sombre accusation de viol entre un policier et une fille de 16 ans. ‘’Les Echos’’ qui donne la nouvelle dans sa parution de ce vendredi renseigne que la fille accusé un policier de viol. Mais le flic, si on en croit toujours le journal, dément et dit l’avoir surprise en pleins ébats avec un autre homme.

Ma tante gère un restaurant à la gare. Jeudi soir, elle m’a envoyée auprès de ses clients pour récupérer l’argent que ces derniers lui doivent. J’ai croisé l’agent de police B. C, qui m’a interpellée derrière les bus en stationnement dans la gare routière et demandé de le suivre. J’ai accepté. Celui-ci m’a alors entraînée dans le poste de garde, où il m’a violée sous la menace d’une cravache. Il m’a relâchée et demandé de garder le silence. Ce que j’ai refusé de faire. Car, à mon retour, j’en ai parlé à ma tante Anta K. », a-t-elle confié, dans des propos repris par Les Echos.

En effet, le policier affirme avoir surpris la fille de 16 ans en pleins ébats sexuels avec un inconnu derrière un bus en stationnement. D’après son récit, ce dernier a pris la fuite lorsqu’il a pris le couple la main dans le sac. C’est ainsi qu’il aurait conduit la fille au poste et a confisqué son téléphone qu’il remettra finalement à quelqu’un qui s’est présenté comme le frère de la fille.