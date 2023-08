Bébé mort dans un « LAVE-LINGE » : Trois (03) agents de l’hôpital Abass Ndao arrêtés

L’enquête sur le bébé de deux jours retrouvé, mercredi dernier, mort dans un lave-linge de la buanderie de l’hôpital Abass Ndao, avance. Trois suspects ont été arrêtés par les enquêteurs du commissariat de la Médina, chargés de l’affaire.

Rebondissement dans l’affaire du bébé broyé par une machine à laver à l’Hôpital Abass Ndao. En effet, on informe que le principal concerné est mis aux arrêts. Et selon les informations, il s’agit de la dame qui était de garde au niveau de la salle «Kangourou» où l’enfant était couvé, l’agent qui a ramassé le linge le jour des faits et la personne qui était à ce moment-là en service à la buanderie.

Le journal indique que les parents du nouveau-né réclament justice. Ils se nomment Olufuni Jean-François et N’houeni Narro Véronique Kouderin, installés au Sénégal depuis deux ans. L’horreur s’est passé ce 25 juillet. Le bulletin d’examen du corps fait état d’une « segmentation des membres » de son nouveau-né, d’un « estomac déchiré » et de « la peau qui s’enlevait », notamment. Le débris des membres ont été mis sous-scellés, selon les informations de L’Observateur par la police scientifique. Le commissariat de la Médina a procédé à l’arrestation de 3 mis en cause.