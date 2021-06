Betis Seville: Sabaly a signé pour 5 ans

Youssouf Sabaly va poursuivre sa carrière en Espagne. Arrivé en fin de contrat avec les Girondins de Bordeaux, le défenseur de 28 ans s’est engagé ce lundi avec le Betis Séville.

Le latéral droit sénégalais a paraphé un contrat de cinq années en faveur du club andalou entraîné par Manuel Pellegrini, soit jusqu’en juin 2026. Après cinq saisons passées en Aquitaine, l’ancien joueur du FC Nantes et du Paris Saint-Germain va connaître sa première expérience à l’étranger avec les partenaires de Nabil Fekir, sixièmes de Liga et qualifiés pour la Ligue Europa. Lors de la saison 2020-2021, Youssouf Sabaly a disputé 33 matches de Ligue 1 avec le FCGB, pour un but et deux passes décisives.