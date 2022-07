BFEM 2022: 179.522 candidats planchent à partir de ce jeudi

Au total, 179.522 candidats planchent à partir de ce jeudi sur les épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) sur toute l’étendue du territoire.

Après le baccalauréat, place au Bfem qui démarre, ce jeudi 21 juillet 2022, dans l’étendue du territoire national. Pour cette année, ils seront 179 522 candidats, inscrits répartis dans 1108 centres. La publication souligne qu’il y a eu une légère baisse du nombre de candidats par rapport à l’année dernière où ils étaient plus de 190.000 à passer cet examen. La source fait savoir que l’Académie de Thiès présente le plus grand nombre de candidats avec 30.948 inscrits. Elle est suivie de Pikine-Guédiawaye avec 26. 563 et Dakar, 16 .426.

Les Inspections d’académie de Kédougou et de Kaffrine présentent le plus faible nombre de candidats avec respectivement 1.317 et 3.328 candidats.

