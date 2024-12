Violence et harcèlement dans le milieu du travail: FGTS/ A exige la ratification de cette convention

Partager Facebook

Le 16 juin 2019 , à l ‘ occasion de la 108 éme session de la conférence internationale du travail à Genève , la convention 190 sur la violence et le harcèlement dans le milieu du travail a été adoptée .

Le comité national des femmes de la FGTS/ A a organisé le mercredi 11 décembre 2024 une table ronde au siége sur les violences faites aux femmes en contribution aux 16 jours d ‘ activistes.

La FGTS / A attend de l ‘ état du sénégal la ratification de cette convention qui est une exigence sociale. Les violences en général et celles basées sur le genre en particulier menacent la dignité humaine , la sécurité et les droits fondamentaux dans les espaces publics , dans les foyers et compromettent la santé physique et mentale des victimes.

Un dialogue constructif ( Etat- Employeurs- Travailleurs ) et une campagne de sensibilisation sont attendus pour l ‘ élimination de la violence et du harcèlement basés sur le genre.

Un rapport sera soumis au ministre de la femme et de la solidarité avec des propositions concrètes.