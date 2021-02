Birame Soulèye sous mandat de dépôt, son épouse sous contrôle judiciaire

Après un retour de parquet, Biram Souley Diop et Abass Fall, son camarde de parti, inculpés pour association de malfaiteurs, complicité de diffusion de contenus contraires aux bonnes mœurs, menaces de voie de fait et violence ont été placés son mandat de dépôt, ce mardi. Son épouse, Marceline Gandoul, Dahirou Thiam, Fatima Mbengue et Bawaré Dia inculpés également pour les mêmes chefs ont été quant à eux placés sous contrôle judiciaire, informe leur avocat Me Babacar Ndiaye. Et bénéficient donc de la liberté.

Birame Soulèye Diop a été placé en garde à vue le vendredi dernier alors que son épouse a été arrêté quelques jours plus tôt. Ils sont accusés d’être liés à une puce téléphonique à partir de laquelle des autorités dont le ministre d’Etat, directeur de cabinet du président, Mahmoud Saleh, ont reçu des menaces de mort. Dans la même affaire, Abass Fall le coordonnateur de Pastef de Dakar et Fatoumata Traoré, Dahirou Thiam, Ingénieur en télécommunication et Bawar Dia, agent la Sonatel-Médina ont aussi été arrêtés.