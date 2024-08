Blocage des c𝗮𝗺𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘀𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗴𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 : Le 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱 aprés 𝗽𝗹𝘂𝘀𝗶𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝘀 signés 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le trafic des camions Sénégalais à la frontière de la Gambie reprend. En, effet, un consensus a été trouvé entre le ministre gambien et son collègue du Commerce, Serigne Guèye Diop, le passage avec balise gratuite de 353 camions sénégalais bloqués le long de la frontière sénégalo-gambienne.

Grâce à des discussions entre les ministres des Transports du Sénégal et de la Gambie, des Travaux publics et des Infrastructures ont été annoncés. Cette avancée fait suite à une réunion de travail tenue ce mardi en Gambie avec les autorités de ce pays.

La Gambie avait appliqué un tarif de balise de 16.000 FCFA dans les deux sens de la frontière, qui est une taxe destinée à contrôler les camions sénégalais qui transitent en territoire gambien. Cependant, la Gambie publiera prochainement la liste de tous les produits exonérés de cette taxe.

Bien que la balise reste en vigueur jusqu’à l’harmonisation du tarif avec l’introduction prochaine de cette taxe par le Sénégal, d’autres taxes, telles que les frais de visa et les tracasseries aux check-points, ont été levées. Désormais, les camions sénégalais ne paieront que les frais liés à la balise et les frais de pont. Tous les véhicules, qu’ils soient sénégalais ou gambiens, paieront le même tarif, en FCFA ou en Dalasi, au pont de la Sénégambie. Les autorités gambiennes afficheront régulièrement les frais pour l’information du public a fait savoir le ministre.

Autrement, un accord a été aussi trouvé pour Dakar Dem Dikk. Maintenant, au lieu de débourser 110.000 FCFA pour la traversée de la Gambie, ils paieront désormais 63.000 FCFA. La compagnie gambienne, équivalente à DDD, paiera le même montant. Nous avons également accordé des facilités à la Gambie. Le passavant passe maintenant à 30 jours au lieu de 10 jours, et pour le même prix, 5.000 FCFA déclare le ministre. Les camions gambiens en transit au Sénégal et à destination de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry et du Mali ne paieront que les frais d’escorte au point d’entrée et devront être escortés jusqu’à leur sortie du territoire sénégalais sans aucun autre frais.

Des lors, des discussions sont en cours entre les deux pays pour mettre en œuvre d’autres accords visant à faciliter la circulation des personnes, des marchandises et des services. Et le ministre Serigne Guèye Diop de dire : Mon collègue et moi avons exprimé toute notre satisfaction et rappelé les relations historiques qui lient nos deux pays. « Nous sommes deux pays, un seul peuple, preuve que nous échangeons ni en français ni en anglais mais en wolof ».

Le représentant des transporteurs, Gora Khouma, a également exprimé sa satisfaction et nous a chaleureusement remerciés. « C’est la première fois qu’un ministre se déplace en Gambie pour plaider notre cause », a-t-il affirmé.