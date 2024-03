Blocage du passage des greffiers à la hiérarchie A2 : Le Sytjust s’en prend à Me Aïssata Tall Sall

Partager Facebook

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) a de nouveau décrété hier une grève de 72 heures. Pour le Sytjust, il est temps que le Président Sall s’en mêle pour régler la question. «Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) demande solennellement à son Excel­lence Monsieur le président de la République de se saisir personnellement de la crise du service public de la Justice», note Me Ayé Boun Dione, Secrétaire général du Sytjust.

Pour ce syndicat, il y a un responsable : «Ce service névralgique est sinistré par l’incapacité de Madame Aïssata Tall Sall de désamorcer la grève des travailleurs de la Justice qui dure depuis le 23 novembre 2023. Elle a complètement échoué dans sa mission d’assurer aux Sénégalais un service public de la Justice exempt de dysfonctionnements. Elle a ainsi montré ses limites objectives de management et son manque de leadership. Apparemment, elle ne connaît pas la mission de Garde des sceaux, ministre de la Justice.» Selon le syndicat, Me Sall n’a pas réussi à régler les tensions en cours dans le secteur de la Justice. «Depuis son arrivée au ministère de la Justice, Madame Aissata Tall Sall s’est fait spectatrice aux premières loges de la grève des travailleurs de la Justice.

Dans ce pilatisme, elle n’a rien entrepris pour la satisfaction des revendications légitimes des travailleurs de la Justice. Elle a plutôt abusé du confort de ne pas avoir été interpellée publiquement depuis lors par le Sytjust, qui portait la récrimination uniquement sur M. Gallo Ba, ministre de la Fonction publique et de la transformation du secteur public», d’après le Sytjust. Il poursuit : «Vraisemblablement, Mme Aïssata Tall Sall et M. Gallo Ba ont trompé ensemble la religion de Son Excellence Mon­sieur le président de la République au sujet des revendications du Sytjust.

Le magistère de Mme Aïssata Tall Sall à la Chancellerie est le plus catastrophique pour le destin des travailleurs de la Justice et pour le droit des justiciables et des usagers du service public de la Justice.» Que faire ? «Le Sytjust appelle son Excellence Monsieur le président de la République, garant du fonctionnement de la Justice, à une implication directe dans la résolution de la crise entretenue par les ministres Aïssata Tall Sall et Gallo Ba. Il a l’obligation historique et morale de rencontrer le Sytjust pour cerner les vrais contours de la crise qui porte préjudice durement au Peuple sénégalais», note le syndicat. Il faut savoir que la réforme que réclame le Sytjust consacre le passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement du personnel du ministère de la Justice dans le corps des assistants des greffes et parquets.

Ce projet de loi a été examiné et adopté par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 25 juillet 2018. Pour le Sytjust, ce sont 5 ans d’attente. Et cette situation aurait «causé un extrême désordre statutaire avec la coexistence de greffiers de la hiérarchie B2 et de greffiers de la hiérarchie A2 dans les cours et tribunaux, les seconds récemment recrutés étant plus gradés que les premiers qui sont plus anciens».