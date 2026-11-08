Blocages budgétaires : « Le Sénégal ne doit pas payer le prix des contradictions » des dirigeants

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Le Sénégal traverse une crise dont les dimensions économique, sociale et institutionnelle inquiètent de plus en plus. Face à cette situation, Madana Kane, Cheikhou Omar Sy, Al Hassane Niang et Théodore Chérif Monteil appellent à une prise de conscience nationale et à une clarification des orientations du pouvoir. Lors d’une conférence de presse tenue ce dimanche 8 novembre 2026, les quatre intervenants ont dénoncé les tensions au sommet de l’État, les incertitudes budgétaires et leurs répercussions sur les entreprises et les ménages.

Dans leur déclaration, les intervenants pointent un décalage entre les engagements politiques portés en 2024 et les résultats attendus. Ils estiment que les divergences entre les principaux responsables du même projet politique fragilisent la cohérence de l’action publique, la stabilité institutionnelle et la crédibilité du Sénégal auprès de ses partenaires. Le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 par l’Assemblée nationale, le 3 novembre dernier, est notamment présenté comme une illustration de cette fracture.

Les conséquences économiques et sociales sont également au cœur de leurs préoccupations : poids du service de la dette, difficultés de trésorerie des entreprises, contraction des opportunités économiques, chômage des jeunes et érosion du pouvoir d’achat. Dans un contexte marqué par la dégradation de la note souveraine du Sénégal par l’agence Moody’s, le 29 octobre, et l’attente d’une approbation du conseil d’administration du FMI après l’accord technique du 1er septembre, ils alertent sur les risques pesant sur la confiance des investisseurs et la mobilisation des financements.

Au-delà du diagnostic, Madana Kane et ses collègues réclament des actes. Ils demandent notamment un bilan transparent des politiques publiques conduites depuis 2024, une clarification de la trajectoire budgétaire, la publication des engagements financiers de l’État et un programme économique assorti d’objectifs mesurables. Ils appellent également l’Assemblée nationale à examiner les textes budgétaires au fond et les différentes institutions à respecter leurs prérogatives constitutionnelles.

Leur message se veut enfin un rappel à la responsabilité des dirigeants face aux urgences quotidiennes des Sénégalais. « Le Sénégal ne doit pas payer le prix des contradictions de ceux qui ont reçu le mandat de le gouverner », préviennent Madana Kane, Cheikhou Omar Sy, Al Hassane Niang et Théodore Chérif Monteil, appelant à replacer l’intérêt général, la transparence et la cohésion nationale au cœur de l’action publique.