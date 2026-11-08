JOJ Dakar 2026 – Ndeye Khady Anna Diatta en or ! La porte-drapeau offre un nouveau sacre au Sénégal !

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Quelle performance ! Ndeye Khady Anna Diatta est championne olympique de la jeunesse. La porte-drapeau du Sénégal a remporté la médaille d’or en lutte de plage, dans la catégorie des moins de 45 kg, ce dimanche aux JOJ Dakar 2026.

La lutteuse sénégalaise a dominé la Mexicaine Karen Rios en finale pour s’offrir le titre. Une nouvelle consécration pour le Sénégal dans cette discipline, qui continue de porter haut les couleurs nationales dans ces Jeux.

Avec ce sacre, le Sénégal décroche sa troisième médaille d’or et sa quatrième médaille depuis le début des JOJ Dakar 2026. Un succès d’autant plus symbolique pour Ndeye Khady Anna Diatta, qui avait eu l’honneur de conduire la délégation sénégalaise lors de la cérémonie d’ouverture en tant que porte-drapeau.