Drame de l’émigration à Lompoul : Le chef de l’État exige une traque sans répit des passeurs

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Une nouvelle tragédie liée à l’émigration irrégulière vient d’endeuiller le Sénégal. Au large de Lompoul, dans la commune de Léona (département de Kébémer), le chavirement d’une pirogue a provoqué un drame majeur en mer, portant le bilan à 34 morts selon les dernières données des services de secours. Informé de la situation, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a publiquement exprimé sa vive émotion.

« J’ai appris avec une profonde douleur le chavirement d’une pirogue au large de Lompoul, dans la commune de Léona », a déclaré le chef de l’État. Présentant ses condoléances aux familles endeuillées ainsi qu’aux populations de Kébémer, il a ajouté : « Je m’incline devant la mémoire des victimes et présente mes condoléances attristées à leurs familles et aux populations de Kébémer. Ma pensée va aussi aux rescapés et à ceux qui attendent des nouvelles d’un proche ».

Sur le plan opérationnel, l’exécutif a immédiatement réagi pour porter assistance aux sinistrés. Le président a ainsi souligné que « toutes les autorités et tous les moyens de l’État sont mobilisés pour retrouver les disparus, prendre en charge les survivants et accompagner les familles ».

Au-delà de la réponse d’urgence, le chef de l’État a réaffirmé sa volonté d’enrayer durablement ce fléau en ciblant les réseaux criminels. Affirmant avec force qu’« aucun départ ne devrait avoir la mer pour seul horizon », il a promis que l’administration poursuivrait « sans relâche la lutte contre ceux qui organisent ces traversées et le travail qui donne à notre jeunesse des raisons d’espérer ici ». Il a conclu son message en formulant ce vœu pieux : « Que Dieu accueille les disparus dans Sa miséricorde ».