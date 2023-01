Bonne Gouvernance globale en 2021: Le Sénégal dans le top 10

Le Sénégal est classé 9e sur 54 places en matière de Gouvernance globale en 2021. Le Sénégal présente un score de 62,4 (sur 100,0), Les progrès de Gouvernance globale du Sénégal ont ralenti au cours des cinq dernières années (2017-2021) tandis qu’ils se sont amélioré ces dix dernières années (2012-2021). C’est en tout cas ce qui ressort du rapport de l’Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique (IIAG) qui évalue les performances de 54 pays africains en matière de gouvernance au cours des dix dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. L’Île Maurice occupe la première de ce classement suivie des Seychelles.

En Afrique de l’Ouest, le Sénégal arrive deuxième derrière le Ghana qui vient de connaître un défaut de paiement remettant ainsi en cause les chiffres de ses performances économiques. Selon le rapport, le Sénégal est dans une logique de progression constante depuis 2012. « Le score de Gouvernance globale du (pays) s’est amélioré ces dix dernières années (2012-2021), signale-t-on dans le rapport Mo Ibrahim. Depuis 2012, le score du Sénégal s’est amélioré dans trois des quatre catégories, à savoir ‘Sécurité et État de droit’, ‘Fondement des opportunités économiques’ et ‘Développement humain’.»

Durant la même période, le pays a amélioré son score dans neuf des seize sous-catégories ainsi que dans toutes les sous-catégories de la catégorie « Développement humain ».

L’Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique (IIAG) évalue les performances de 54 pays africains en matière de gouvernance au cours des dix dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. Il est publié depuis 2007.

La Fondation Mo Ibrahim définit la gouvernance comme la fourniture de biens publics dans les domaines politique, social, économique et environnemental que chaque citoyen est en droit d’attendre de l’État, et que celui-ci est tenu d’offrir à ses citoyens.