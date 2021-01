Boubacar Sèye en prison

Boubacar Sèye a été envoyé en prison. Ce, suite à son face à face avec le doyen des juges. Le président d’Horizon sans frontières a été entendu et inculpé pour diffusion de fausse nouvelle. Une infraction prévue par l’article 255 du code pénale. A signaler que son avocat Me Moussa Sarr déclarait ce matin que Boubacar Sèye ne sentait pas bien. “Il souffre de maux de tête persistants et de palpitations”, déclarait l’avocat.