Boulevard Abdoulaye Wade à Dakar-Plateau : Le PDS s’en réjouit

6 octobre 2025 Actualité

Dans un communiqué publié, ce lundi, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a exprimé sa profonde émotion et sa grande satisfaction suite à la décision de la commune de Dakar-Plateau de donner au boulevard de la Libération le nom de « Boulevard Président Abdoulaye Wade ».

Le parti considère cette décision comme un acte fort de reconnaissance envers l’ancien Président sénégalais. « Ce geste symbolique, inscrit dans le cœur de la capitale, représente un acte fort de reconnaissance nationale à l’endroit d’un homme qui, toute sa vie durant, a mis son intelligence, son courage et sa vision au service du Sénégal et de l’Afrique », a déclaré le PDS.

L’ancien parti au pouvoir dit exprimer sa gratitude au maire et à l’équipe municipale pour cette décision qui, selon lui, consacre l’héritage de Me Abdoulaye Wade et le met à sa juste place dans l’histoire du Sénégal. « Nous nous réjouissons de cette initiative qui vient rendre hommage à l’un des plus grands leaders que le Sénégal ait connu », a ajouté le parti démocratique sénégalais.


EL HADJI MODY DIOP 

