Bradage du foncier: Le personnel du CICES interpelle le Chef de l’Etat

Le Collège des délégués du centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) a tenu une assemblée générale pour dénoncer le bradage foncier dans l’enceinte de leur structure. Face à la presse, le personnel s’insurge contre l’octroi de baux à deux privés à l’entrée et à l’intérieur du CICES.

Le personnel du CICES sort de son mutisme pour dénoncer le bradage foncier de leur structure. En assemblée générale, ils s’insurgent contre ce phénomène qui prend de l’ampleur dans leur lieu de travail. Selon le porte-parole du Collège des délégués, Ibrahima Diop, leurs terres sont en train d’être spoliées. « Il y a des affairistes sénégalais qui bénéficient des baux. A l’entrée il y a un espace qui sert de vente de billet d’entrée lors de la foire internationale de Dakar et qu’un privé nous a dit qu’il est détenteur d’un bail pour ce site. Et c’est à l’entrée principale durant de la Foire, ce n’est pas normal », tonne-t-il. Il soutient ne pas comprendre ce phénomène que des gens bénéficient de baux dans l’enceinte du CICES. « Nous n’allons jamais accepter cela et nous lançons un appel au Chef de l’Etat pour réagir face à cela. Nous avons deux dossiers avec deux privés qui nous ont fait part de leur détention de baux au niveau du CICES. Nous n’étions même pas au courant du processus d’acquisition de ces baux. La direction dénonce cela car elle n’a pas été informée encore moins le personnel du Cices », martèle-t-il. Et de renchérir : « C’est le prioritaire même qui a appelé à la direction pour nous informer. Il s’agit de 1000 m², mais ils vont passer par des cadavres pour construire ici ».

Il rappelle qu’en 2014, le personnel à travers la coopérative d’habitat avait fait une demande pour bénéficier de ces morcellements mais au finish, il n’a vu aucun dossier en ce sens mais d’autres gens viennent leur dire qu’ils ont bénéficié de baux. La deuxième personne nous a confirmé qu’il détient 1050 m² dans l’enceinte du Cices.

Nous invitons le chef de l’Etat de réagir pour des demandes d’explication par rapport à ce phénomène. Nous avons d’autres orientations si le Cices doit être partagé, nous ne serons jamais d’accord. Il faut régler ce phénomène. Et le deuxième terrain est au milieu et devait être octroyé au personnel », fait-il savoir.