Bras de fer entre l’Exécutif et l’Assemblée : Le syndicaliste Omar Dramé alerte sur le spectre d’une rupture du Pacte de stabilité sociale

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À la suite du rejet du Projet de Loi de Finances rectificative (PLFR) 2026 par l’Assemblée nationale et la non adoption du Projet de Loi de Finances initiale (PLFI) 2027 en travaux de Commission, le syndicaliste Omar Dramé monte au créneau pour alerter l’opinion publique.

Dans un communiqué, il met en garde contre les répercussions directes de cette situation sur le Pacte national de stabilité sociale et sur la crédibilité des engagements pris par l’État envers les travailleurs.

Au-delà des arbitrages technocratiques et des divergences politiques au Parlement, c’est toute la promesse d’une amélioration des conditions de vie de milliers de salariés qui se retrouve fragilisée, dit-il.

Dans son communiqué, le leader syndical dresse la liste des dossiers brûlants désormais suspendus aux incertitudes budgétaires : le versement du rappel de six mois de l’indemnité représentative de logement, très attendu par les agents concernés, la prise en charge effective de l’indemnité de logement pour les agents contractuels de la santé, le processus de recrutement et de régularisation indispensable pour endiguer la précarité professionnelle, la sécurisation des subventions publiques allouées aux structures de prise en charge des travailleurs, ainsi que les chantiers cruciaux liés à la revalorisation du pouvoir d’achat, à la réforme des carrières, à l’évolution du système de retraite et au renforcement de la protection sociale.

« Un Pacte social ne peut être durable que si les engagements pris sont accompagnés de moyens financiers permettant leur exécution », martèle Omar Dramé.

Pour le monde syndicaliste , le risque majeur réside dans la rupture du pacte de confiance qui unit l’État à ses partenaires sociaux. Alors que les travailleurs ont consenti d’importants efforts pour maintenir un climat d’apaisement et de dialogue, ils craignent d’être les « victimes collatérales » de cette fronde parlementaire. L’incapacité à honorer les accords conclus fait peser la menace d’un pourrissement de la situation et d’un retour des tensions sur le front social.

Face à l’impasse, le syndicaliste lance un appel solennel aux autorités gouvernementales et aux députés. Il exhorte l’ensemble des acteurs à faire preuve de dépassement, en privilégiant la concertation et le dialogue institutionnel pour préserver la paix sociale.

Il estime qu’à l’heure où la stabilité du pays fait office de bien collectif précieux, le message des travailleurs est sans équivoque : l’urgence n’est plus aux promesses, mais à la matérialisation des engagements actés.