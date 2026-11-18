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La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable la requête de Madiambal Diagne visant l’annulation du mandat d’arrêt décerné contre lui le 25 octobre 2025 par le juge d’instruction Idrissa Diarra, du Pôle judiciaire financier (PJF).

Dans un texte publié ce mercredi, le patron de presse indique que la juridiction, présidée par Aliou Sall, a motivé sa décision par son absence d’inculpation. Il conteste cette position et invoque l’article 114 du Code de procédure pénale, estimant que cette absence fonde justement son intérêt à agir.

Madiambal Diagne annonce un pourvoi en cassation devant la Cour suprême par l’intermédiaire de ses avocats, Mes Elhadj Amadou Sall, Baboucar Cissé et Dior Diagne.

Il rappelle également que le Parquet général n’avait pas formulé de réquisitions sur sa première demande, déposée le 8 octobre 2025, avant de s’opposer à la seconde, introduite le 9 octobre 2026. Il évoque enfin le dossier de la société française Ellipse Projects.