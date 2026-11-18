Journée des Forces armées 2026 : le Sénégal célèbre ses soldats le 19 novembre autour du thème de l’intégration sous-régionale et de la sécurité collective

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L’édition 2026 de la Journée des Forces armées sénégalaises sera célébrée le jeudi 19 novembre sur l’ensemble du territoire national, renseigne le communiqué de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) exploité par Dakaractu. Placée sous le thème « Forces armées, vecteurs de l’intégration sous-régionale et de la sécurité collective », cette journée sera présidée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef suprême des Armées.

Initialement prévue le 10 novembre, cette célébration a été reportée au 19 novembre en raison de la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA) précise que la cérémonie officielle se tiendra au quartier Dial Diop, à partir de 8 h 30.

Plusieurs activités sont au programme de cette édition. Il est notamment prévu une prise d’armes, le baptême des promotions de l’École militaire de santé (EMS) et de l’École nationale des officiers d’active (ENOA), ainsi que la décoration de militaires blessés en opérations.

La cérémonie sera également marquée par la remise de prix aux lauréats de la deuxième édition du Prix spécial du Président de la République pour l’innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire.

En outre, des diplômes seront remis aux pupilles de la Nation. Un saut en parachute de démonstration est également prévu sur le plan d’eau situé devant la façade maritime du camp Dial Diop. Dans les régions, la Journée des Forces armées sera célébrée au niveau des zones militaires, sous la responsabilité de leurs commandants respectifs, souligne le communiqué.