Yenne : Plus de 50 personnes portées disparues après le chavirement d’une pirogue, un seul rescapé

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Un nouveau drame lié à l’émigration irrégulière s’est produit au large de Yenne. Une pirogue transportant des candidats à l’émigration clandestine a chaviré mardi, aux environs de 4 heures du matin, à hauteur de la plage de Todd.

Partie de Saint-Louis en direction de l’Europe, l’embarcation aurait effectué une escale à Yenne pour embarquer d’autres passagers avant de reprendre sa route. Selon les premières informations, plus de 50 personnes seraient portées disparues ou présumées mortes.

Un seul rescapé aurait été repêché. En attendant un bilan officiel, les circonstances exactes du naufrage restent à préciser.