Brutalité policière: Y’en a marre porte plainte

Le Mouvement citoyen Y’en a marre a choisi la voie judiciaire pour régler ses comptes avec la police. Aliou Sané, Kilifeu et cie ont déposé ce matin au bureau du président de la chambre d’Accusation prés la Cour d’Appel de Dakar, une plainte contre la commissaire Aïssatou Ka et son équipe pour arrestation illégale, violence abusive et détention arbitraire.

Les activistes avaient été arrêtés mardi dernier, pendant qu’ils tentaient d’accéder aux locaux de Sonatel-Orange pour y déposer une lettre de protestation contre l’opérateur de téléphonie mobile, qui avait sensiblement haussé ses tarifs.