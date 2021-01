Bus Tata 67: Un imprimeur pique un malaise et meurt

Th. P. Mané, imprimeur, domicilié à Ouakam a piqué un malaise dans la ligne TATA 67. Le victime âgée de 49 ans est subitement tombée et est mort sur le coup. Le bus était entre Front de terre et Castors. Un test Covid-19 a été effectué sur le corps, et le bus désinfecté.