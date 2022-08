CAF: L’instance créé un nouveau format pour la Ligue des Champions

L’instance panafricaine procédera désormais à la suppression de la phase des poules avec un retour à l’ancien format des éliminations directes en matchs aller et retour pratiqué dans les années 90 et ce à partir de l’édition 2023-2024.

Une fois les clubs qui participent à la Super Ligue choisis, la Caf procédera à un tirage au sort entre les autres équipes les mieux classées dans leurs championnats respectifs. Les éliminatoires directes se disputeront en six tours pour atteindre la finale qui se jouera en aller et retour.

La prochaine Assemblée générale de la Confédération africaine de football qui aura lieu en Tanzanie, le 10 août prochain, devra entériner la création de la Super Ligue d’Afrique et annoncera le changement au niveau du format de la Ligue des Champions.

Pour rappel, le Raja et le Wydad sont assurés de participer à cette nouvelle Super Ligue qui rapportera gros aux participants qui seront au nombre de 24 équipes parmi les plus titrées et les plus populaires du continent, mais surtout les mieux classées selon la Fifa. Ces équipes seront réparties ensuite en trois groupes.