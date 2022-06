Caisse nationale de solidarité en Santé: L’exemple mauritanien !

La prise en charge des populations démunies en matière sanitaire est un dilemme cornélien auquel tout gouvernement africain doit tenter de faire face avec méthode et organisation pour atteindre un maximum d’efficacité. A ce propos, nous savons que, sous recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms), les pays, y compris le Sénégal ont mis en place tout un système de couverture maladie (Cmu).

Le tout dans un souci de permettre à tout le monde l’accès aux soins de santé optimale en cas de maladie comme cela arrive souvent. Et la Mauritanie n’est pas en reste. Le pays a aussi son Cmu. Toutefois, ce qui retient notre attention dans ce pays voisin et frère du Sénégal, c’est que le gouvernement de la République vient de mettre en place une Caisse de solidarité nationale en santé qui vient ainsi se rajouter à la Cmu.

Selon le gouvernement, cet établissement a pour mission de gérer un régime d’assurance maladie volontaire destiné principalement et non exclusivement aux travailleurs et auto entrepreneurs de l’économie informelle rurale et urbaine comme les travailleurs indépendants, les artisans, les commerçants, les éleveurs, les agriculteurs et autres. Cette caisse va assurer une prise en charge progressive de tous les citoyens non couverts actuellement par l’assurance maladie, soit près de 70% de la population.

Cette idée, généreuse, rejoint nos préoccupations en matière d’assurance santé. Nous avons toujours eu le sentiment que le système mis en place n’est pas assez huilé et que de nombreux sénégalais avaient du mal à accéder aux soins de santé de qualité faute d’une prise en charge adéquate. Car, faut-il le rappeler, une fois malade, le citoyen, démuni, a d‘abord le réflexe de s’adresser à des tradipraticiens parce que simplement le coût est moins élevé et l’accessibilité plus facile. Il s’en suit souvent une aggravation des cas, des risques de mort brutale ; mais la majorité de la population semble n’avoir pas le choix face à un système sanitaire hors de portée de leurs bourses.

Il leur demandé des scanners et analyses ainsi qu’après, un traitement dont les médicaments leur coûte des yeux de la tête.

A cette situation s’ajoute le fait que la plupart des sénégalais sont dans l’informel et ne bénéficient pas donc de couverture maladie digne ce nom. Et les efforts faits par les autorités pour enrôler les plus démunis restent très insuffisants. Ainsi, il serait intéressant, à notre avis, que le Sénégal suit les traces de cette initiative mauritanienne si ce n’est pas encore le cas en mettant en place une Caisse nationale de solidarité en santé. Celle-ci qui sera alimentée selon des ressources publiques et privés (dons de l’extérieur, de fondations, d’Ong, de bonnes volontés, cotisations symboliques des membres, etc.) va permettre, largement d’amortir les frais de santé pour des populations souvent obligées de tendre la main lorsqu’un des membres de la famille est hospitalisé.

En effet, depuis quelques années, le Sénégal ne cesse de multiplier les efforts en matière d’établissements publics de santé, de recrutement, même si c’est insuffisant, de relèvement du plateau médical, etc. Mais, parallèlement, les drames et les scandales se suivent dans le secteur avec ces morts de bébés brûlés vifs à Linguère et Tivaouane, le drame de l’hôpital de Louga, celui de Kaolack, etc. Des situations qui font que la rupture de confiance s’aggrave entre populations et personnel de santé. Et le départ récent du Ministre de la Santé n’a pas du tout calmé les appréhensions des uns et des autres. C’est pourquoi, nous estimons que les efforts doivent être accentués dans la capacitation des populations à fréquenter aisément les structures sanitaires. Car, Dieu sait qu’aujourd’hui, on entre dans un établissement de santé en trainant les pieds…

Assane Samb