Cameroun: Les menaces d’un homosexuel sème la panique

Du jamais avec une histoire entre homosexuel s’est produit au Cameroun et occupe les débats. En effet, un présumé homosexuel a fait une déclaration comme quoi qu’il va publier la liste de tous mes amants sur internet.

Selon le site Xibaaru, le célèbre Gay camerounais répondant au nom de Shakiro a pris une résolution catégorique en voulant publier la liste de tous ses amants mais le jeune aurait même demandé 5 millions à l’un de ses amants pour être épargné.

Ce jeune pense qu’il a été accusé d’homosexualité et a passé cinq mois en prison. Après sa libération , ce dernier serait très est en colère. Il prétend être la risée de ses adversaires pendant son incarcération et même de ceux qui sont ses amants sexuels. « Je les ai tous appelés, ils ne m’ont pas aidé. D’autres ont raccroché », a-t-il indiqué.

La même source informe que Shakiro reste catégorique sur sa décision de mettre en ligne sa liste d’homosexuels célibataire ou mariés . Il qui dit avoir été la risée de ses opposants lorsqu’ils étaient en prison, menace son amant, lui aussi marié, de publier sa sextape s’il ne lui verse pas 5 millions de FCFA.

« Je veux 5 millions de FCFA avant minuit, une voiture avec chauffeur, un appartement pour 500 mille par mois et l’argent pour faire mes papiers depuis les Etats-Unis. Si vous n’envoyez pas je publierai la vidéo de nos ébats et ta femme saura », dit-il. Et depuis lors, c’est la panique partout…surtout dans le gouvernement