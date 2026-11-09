Camp pénal : le gestionnaire de la cantine disparaît après un trou de 3,8 millions FCFA

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Une affaire présumée de détournement de fonds secoue le Camp pénal de Liberté VI. Selon les informations de Libération, le directeur de l’établissement a déposé une plainte contre un surveillant pénitentiaire, E. Dieng, pour des faits présumés de vol et d’abus de confiance.

Un déficit de 3,8 millions FCFA

Chargé de la gestion de la cantine, le surveillant aurait abandonné son poste depuis le 5 novembre. Depuis lors, il serait « injoignable » sur son téléphone.

Les contrôles effectués dans son bureau auraient révélé un déficit de 3,8 millions de francs CFA. Le directeur fait également état de prêts contractés auprès de collègues, pour un montant total de 400 000 FCFA, pointe la même source.

Des proches sans nouvelles

Les membres de sa famille contactés affirment ne disposer d’«aucune information sur sa situation actuelle ni sur son lieu de résidence». Le commissariat de Grand-Yoff a été saisi pour enquête

Où est passé l’argent ? À ce stade, la destination des 3,8 millions FCFA manquants n’est pas précisée dans les éléments rapportés par Libération. Aucun détail n’est donné sur une éventuelle utilisation personnelle des fonds ou sur leur transfert à des tiers.