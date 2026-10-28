Saraya : 6,7 millions FCFA emportés dans le braquage d’une exploitation minière chinoise

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Un ressortissant chinois de 45 ans a été grièvement blessé lors d’une attaque perpétrée dans la nuit du 25 octobre à Faranding, dans le département de Saraya. Six individus armés seraient impliqués dans ce braquage. Les forces de sécurité ont ouvert une enquête.

L’insécurité s’invite de nouveau dans les zones d’exploitation aurifère de la région de Kédougou. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2026, une bande de six individus armés a attaqué le périmètre dénommé « Adama Universel », situé à Faranding et exploité par une entreprise chinoise, dans le département de Saraya.

Selon les premiers éléments recueillis, la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya a été alertée le 25 octobre à 2 h 29. Les faits se seraient déroulés quelques minutes plus tôt, aux environs de 2 h, alors qu’un vigile montait la garde sur le mirador situé à l’entrée de la base.

D’après le témoignage du vigile, Mamadou Souka Diouf, les assaillants l’ont sommé de descendre après avoir tiré des coups de feu en l’air. Pris de peur, il a obtempéré. Les malfaiteurs ont ensuite braqué leurs armes sur lui, pendant que d’autres membres du groupe s’en prenaient à un ressortissant chinois dans son logement.

Le vigile affirme avoir entendu des cris de détresse provenant de l’habitation. Ce n’est qu’après le départ des assaillants qu’il a découvert la victime, ensanglantée.

6,7 millions F CFA emportés

Le bilan provisoire fait état d’un blessé dans un état grave. Il s’agit de Lonan Skiti, âgé de 45 ans, trésorier de l’exploitation. Les assaillants ont également emporté la somme de 6,7 millions F CFA, selon les informations recueillies.

Les six individus étaient armés de fusils et d’armes de poing. Toujours selon les premiers témoignages, ils s’exprimaient en français avec un accent étranger. Ces éléments devront être vérifiés dans le cadre de l’enquête.

La gendarmerie et le GARSI 2 mobilisés

Après l’alerte, les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage. Ils étaient accompagnés d’une équipe du GARSI 2 basée à Moussala ainsi que d’une équipe de drones. Des recherches ont été engagées dans la zone présumée de repli des assaillants afin de retrouver les auteurs de cette attaque.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du braquage, identifier les responsables et les interpeller. À ce stade, aucune information n’a été communiquée sur d’éventuelles arrestations.

Cette nouvelle attaque remet au premier plan la question de la sécurité des personnes et des installations dans les zones aurifères du département de Saraya.