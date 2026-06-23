Campagne de distribution des semences, des opérateurs économiques à pieds d’oeuvre et saluent la volonté du gouvernement.

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Alors que l’hivernage s’installe petit à petit dans le pays, dans le département de Linguère zone par excellence agricole, des opérateurs économiques sont à pieds d’oeuvre pour acheminer les graines dans les communes respectives. En effet, pour ce qui concerne les collectivités territoriales de Gassane, Dodji, Déali, leurs semences sont déja sur place. En clair, selon l’opérateur économique Soyoubou Mbacké ,les communes de Gassane, Déali et Dodji( département de Linguère) , ces localités ont respectivement reçu 25 to’nnes , 52, 5 tonnes et 30 tonnes d’arachide au grand bonheur des paysans qui ont déja défriché leurs champs. L’opérateur économique Soyoubou Mbacké a également servi dans le département de Louga ( Louga commune 15 tonnes d’arachide et Suer 17,5 tonnes).

A l’occasion , l’opérateur économique Soyoubou Mbacké a approuvé positivement la politique agricole du gouvernement en vue<< d’accéder à la souveraineté alimentaire qui est un cheval de bataille de nos gouvernants.>> poursuit- il.

Quant à l’ opérateur économique Falou Badiane, ce dernier a salué la volonté de l’Etat du Sénégal face au secteur de l’agriculture. Selon, lui tout le quota qu’il devait acheminer dans les communes de Thiamène Pass( 10 t) ,Déali( 10t) , du niébé à Warkhokh ( département de Linguère) , Ndiagne ( 130 t) dans le département de Louga sont aujourd’hui arrivés à destination. A en croire l’opérateur économique Falou Badiane , les opérations de distribution( de la mise à sacs des graines jusqu’à la réception ) , tout se passe dans les règles de l’ art car il y a la présence des forces de l’ordre , de l’administration locale, des services de tutelle. Cependant Falou Badiane n’a pas manqué<< de plaider pour un démarrage tôt de la campagne de distribution des semences ( le mois de mai de chaque année au grand bonheur du monde rural) >> renchérit- il.

A la fois agriculteur, l’opérateur économique Soyoubou Mbacké<< invite ses voisins paysans à ne pas faire le détournement d’objectif , ainsi, ce dernier a demandé de semer toutes les graines reçues de la campagne non sans conserver une bonne partie après la récolte gage de revivifier la filière>> a t- il soutenu. Il( Soyoubou Mbacké) a aussi prôné l’ accès à la terre , du matériel adéquat au profit de ses pairs paysans.

S’ agissant des différends qui existent souvent entre paysans et éleveurs en periode hivernale, l’opérateur économique Soyoubou Mbacké de plaider pour un climat de paix, de respect car la periode hivernale est éphémère d ‘où Soyoubou Mbacké de cultiver des sentiments de compréhesion entre éleveurs et paysans pour une société de cohésion sociale.

En.attendant que le ciel ouvre ses vannes, la campagne de distribution des semences( arachide et niébé) se déroule dans le département de Linguère où une bonne quantité de graines y sont attendues. Au même moment le respect mutuel au sein des opérateurs économiques ( Mamadou Sow, Soyoubou.Mbacké, Falou Badiane, Fatou Sarr) ne laisse indiférent le monde paysan qui prie pour un hivernage pluvieux et rentable.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)