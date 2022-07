Campagne électorale à Ziguinchor : Ousmane Sonko éjecte le micro de la RTS

La campagne électorale pour les élections législatives du 31 juillet a démarré et se poursuit sur toute l’étendue du territoire national. Et un geste d’ Ousmane Sonko a frappé les esprits.

Les candidats ont déjà investi les rues et ruelles du Sénégal à la quête d’électeurs. A cet effet, un geste du leader du Pastef à marquer tous les esprits et fait actuellement un sujet de débat sur les réseaux sociaux.

Ousmane Sonko, leader du Pastef était ce week-end dans le sud du Sénégal. A l’occasion de l’ouverture de la campagne électorale, Sonko a fait trois grandes régions pour essayer de convaincre son électorat.

A cet effet l’ensemble des candidats ou tête de liste ont déjà investi les coins et recoins du Sénégal. Ce weekend, la tête de liste de la coalition Yaw – Wallu, Ousmane Sonko a démarré ses activités à Dakar. Après cette étape, le maire de Ziguinchor et sa délégation avant de changer de destination pour Tivaouane.

Au moment de prendre la parole pour tenter de convaincre ses compatriotes et militants, Ousmane Sonko a d’abord éjecter le micro de la Radio Télévision Nationale hors de son champs de vision. « Avant de commencer la discussion, j’aimerais qu’on me sort ce micro (celui de la RTS) » a dit Ousmane Sonko avant de s’attaquer à Racine Talla et à Macky Sall.

Un geste qui a fini par faire le tour du monde et qui par ailleurs ne plaît pas à tout le monde.