CAN 2021 : Algérie, RDC et un inattendu choc Egypte-Comores… Le programme de lundi

Huit matchs comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 sont au programme ce lundi. Parmi eux, seule la rencontre entre le Malawi et l’Ouganda possèdera un réel enjeu et permettra aux Flames, en cas de victoire, ou aux Cranes, s’ils ne perdent pas, de devenir le 19e qualifié pour la phase finale. Dans ce groupe B, le Burkina Faso de Charles Kaboré, qui vient de fêter sa 100e sélection, a déjà validé son billet et visera une victoire à domicile face au Soudan du Sud qui lui garantirait la première place de la poule.

Bien que privés de ses stars Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga, Mario Lemina et Aaron Boupendza, tous rentrés en club, le Gabon, déjà qualifié, aura le même objectif dans la poule D en rendant visite à l’Angola, déjà éliminé. De son côté, la RD Congo tentera de se remettre la tête à l’endroit à domicile face à la Gambie après son cuisant échec pour se qualifier.

Le première place sera aussi l’enjeu de l’inattendu choc au sommet du groupe G entre l’Egypte et les Comores. Quelques jours après avoir décroché une qualification historique pour la CAN, les Coelacanthes auront à cœur de montrer qu’ils doivent être pris au sérieux face à une nation majeure du continent, qu’ils avaient d’ailleurs tenue en échec à Moroni à l’aller (0-0). Dans l’autre match du groupe, le Togo et le Kenya tenteront, pour l’honneur, d’éviter la dernière place.

Très peu d’enjeux en soirée enfin dans le groupe H où l’Algérie est déjà assurée de la première place et reçoit le Botswana pendant que le Zimbabwe, lui aussi qualifié, accueille la Zambie. Après avoir opté, plus ou moins contraint, pour un visage remanié face à la Zambie (3-3), le sélectionneur des tenants du titre, Djamel Belmadi, enregistre les retours de ses cadres Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli, Aïssa Mandi, Ismaël Bennacer et Ramy Bensebaïni plus Saïd Benrahma et devrait aligner l’équipe la plus compétitive possible pour viser un 24e match consécutif sans défaite et préparer les éliminatoires du Mondial. Très en vue jeudi avec un but et une passe décisive pour son grand retour, l’ailier Rachid Ghezzal a en revanche déclaré forfait sur blessure, tandis que le milieu défensif Mehdi Abeid a comme prévu déjà rejoint son club d’Al Nasr.

Le programme de lundi

16h

Angola-Gabon, à Luanda (Groupe D)

Burkina Faso-Soudan du Sud, à Ouagadougou (Groupe B)

Egypte-Comores, au Caire (Groupe G)

Malawi-Ouganda, à Blantyre (Groupe B)

RD Congo-Gambie, à Kinshasa (Groupe D)

Togo-Kenya, à Lomé (Groupe G)

19h

Algérie-Botswana, à Blida (Groupe H)

Zimbabwe-Zambie, à Harare (Groupe H)