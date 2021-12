CAN 2021 : Décryptage de la compétition à quelques jours du démarrage

A un peu plus d’une semaine du coup d’envoi de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, voici quelques chiffres clés de cette grande CAN 2021 au Cameroun. La Coupe d’Afrique arrive avec son histoire, ses records et ses chiffres spéciaux. Dans un peu plus d’une semaine, 24 nations africaines se disputeront le sacre le plus prestigieux du continent. Cette 33e édition ne dérogera pas à la règle, des révélations, des découvertes, des surprises… Jetons un coup d’œil aux chiffres qui lanceront cette CAN au Cameroun.

Les Comores prendront part à leur première Coupe d’Afrique des Nations de leur histoire. Exemptés du premier tour qualificatif, ils évoluent dans le Groupe G des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations de football 2021 avec le Kenya, l’Égypte et le Togo. Même prouesse pour la Gambie qui sera pour la première fois de son histoire, l’une des nations qualifiées pour la Coupe d’Afrique de Football. Les Scorpions avaient débuté les qualifications par une victoire (3-1) à Luanda contre l’Angola, ce qui a créé un déclic dans le groupe des Scorpions pour qui tout devenait possible à partir de ce moment-là.

Cette 33ième édition de la Coupe d’Afrique des Nations sera la deuxième seulement que le Cameroun organisera en tant que pays hôte de la compétition. L’édition de 1972 était la première que le Cameroun accueillait. Ayant manqué de remporter cette dernière à domicile, les Lions Indomptables voudront soulever le trophée continental pour la sixième fois, après la victoire de 2017 au Gabon.

Avec cette campagne de plus sur le banc des Lions, le sélectionneur national, Aliou Cissé sera le premier technicien à prendre part à trois CAN et de suite en tant que titulaire. Après les éditions de 2017 (éliminé en ¼ de finale) et de 2019 (éliminé en finale), l’ancien capitaine des Lions tentera d’offrir au Sénégal, son premier sacre continental. Pour cette édition qui va être sa troisième campagne, Aliou Cissé a fait appel à 27 Lions avec bien sûr ses cadres. Attendu comme jamais dans cette CAN, le Sénégal signera son entrée dans la compétition le 10 janvier prochain face au Zimbabwe. Sadio Mané et ses partenaires devront dès ce rendez-vous lancer un signal fort aux autres prétendants et maximiser leur confiance pour la suite de la compétition.

La Coupe d’Afrique des Nations se tiendra au Cameroun, dans 5 sites différents. Il s’agit de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam où résideront les Lions du Sénégal, de Garoua et de Limbé. Avec les deux stades qui se trouvent à Yaoundé à savoir le stade d’Olembe et celui d’Ahmadou Ahidjo, la capitale va accueillir la résidence de deux groupes : A du pays hôte et C.

Nation la plus titrée du continent, l’Egypte arrive encore une fois dans la compétition dans la peau d’un favori au même rang que le Nigeria, le Ghana ou la Côte d’Ivoire. Avec leurs 7 titres, les Pharaons réussiront-ils à creuser l’écart avec les autres nations ? Son dauphin au palmarès et pays hôte le Cameroun, l’Algérie, le champion en titre et deux fois vainqueur et le Sénégal, vice-champion d’Afrique et premier du continent, voudront faire durer le retour des Egyptiens au premier plan.

14 pays ont déjà touché au graal en décrochant la Coupe d’Afrique des Nations. L’Égypte mène le bal avec sept victoires, suivie par le Cameroun avec cinq titres et le Ghana (4 titres). Cette CAN, Cameroun 2021 verra-t-elle l’un de ces 14 pays étoffer son palmarès ou bien une 15ème sélection viendra-t-elle ajouter son nom à la prestigieuse liste des vainqueurs comme le Sénégal, finaliste malheureux de la dernière édition.