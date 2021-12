CAN 2021: Ismaila Sarr est plus qu’incertain pour la compétition

Actuellement blessé et en convalescence, Ismaïla Sarr ne reviendra pas avant quelques semaines comme l’a annoncé Watford. Sa participation à la CAN 2021 est plus que jamais incertaine.

Avant de recevoir West Ham, ce mardi, pour le compte de la 20e journée de Premier League, Watford a fait un gros point sur son infirmerie et les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour Ismaïla Sarr. Les Hornets, qui avaient décidé d’attendre un mois après sa blessure pour faire une meilleure évaluation, indiquent que le joueur ne reviendra pas à l’entraînement que vers fin janvier.

Une nouvelle qui vient remettre beaucoup plus de doutes sur la disponibilité d’Ismaïla Sarr pour la CAN 2021 au Cameroun (9 janvier-6 février 2022). Si la même évaluation faite par Watford est appréciée par le staff médical de l’Equipe Nationale du Sénégal, Aliou Cissé pourrait ne pas pouvoir compter sur son ailier de 23 ans durant toutes la phase de groupes de la compétition … et bien au-delà.

Lors de sa conférence de presse d’annonce liste des joueurs convoqués par cette CAN, le sélectionneur des Lions avait indiqué que lui et son staff « attendent le retour des médecins de Watford. Nous nous sommes dit que c’est mieux de le récupérer, peut-être pas pour les trois matches de poules, mais pour le huitième de finale voir les quarts de finale. Ça fera un mois après sa blessure. »