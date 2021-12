CAN 2021: Les lions de la « Téranga » ont entamé leur préparation

Les lions de la Téranga ont entamé la préparation de la CAN par une première séance d’entraînement qui a eu lieu mardi, au stade Lat Dior de Thiès (ouest), avec un groupe de 17 joueurs, annoncent les médias locaux.

Face aux préparatifs de la CAN 2021, certains cadres de la sélection nationale, dont les trois gardiens sélectionnés, n’ont pas pris part à cette rencontre.

Pour la séance d’entraînement, Aliou Cissé a fait appel à deux gardiens locaux, Alioune Badara Faty, du Casa Sports, et Cheikhouna Tine, du CNEPS de Thiès.

Des observateurs ont guetté la sortie du capitaine, Kalidou Koublibaly, qui n’a pas joué en club depuis quelque temps à cause d’une blessure.

Il a tenu à rassurer les supporters en promettant d’être prêt pour le premier match des Lions du Sénégal contre les Brave Warriors du Zimbabwe à la CAN, le 10 janvier.

‘’Le moral est au beau fixe, je ne savais pas si j’allais venir, mais ça va. Les dernières semaines se sont bien passées’’, a dit Koulibaly.

A la CAN prévue du 9 janvier au 6 février, au Cameroun, il jouera, pour la troisième fois, la phase finale de la compétition africaine, après avoir pris part aux éditions de 2017 et 2019.

Le milieu de terrain Moustapha Name, du Paris FC (Ligue 2 française), se veut rassurant. ‘’Cette pression, il faut la prendre positivement’’, a dit Name, qui fera en terre camerounaise son baptême du feu de la phase finale de la CAN.

‘’Le mot d’ordre, c’est d’aller jusqu’au bout’’, a-t-il assuré à la suite du ministre des Sports, Matar Bâ, lequel a dit, en remettant leurs primes à des sportifs sénégalais : ‘’Notre objectif, c’est de gagner, et ça ne changera pas’’, a promis M. Bâ.

‘’Le fait de ne pas avoir certains cadres au début de la préparation peut déranger, mais ça ne peut pas être une excuse valable. Toutes les conditions sont réunies pour une bonne participation à cette CAN. Notre objectif, c’est de gagner la CAN et de nous qualifier à la Coupe du monde’’, a soutenu le ministre des Sports.

Mardi, il a remis 530 millions de francs CFA aux athlètes sénégalais ayant pris part à des compétitions, de 2007 à 2021, en guise de primes de participation.