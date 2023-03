CAN 2023 : Le Sénégal bat le Mozambique et se qualifie

Dans le même temps, le Mali a été battu par la Gambie (0-1). Toujours leaders du Groupe G, les Maliens ont été surpris par une réalisation de Colley (79e). Les Gambiens, 3es de cette poule à 3 points de la première position, se sont ainsi relancés. Enfin, l’Afrique du Sud a pris le meilleur sur le Libéria (2-1) avec des buts de Lepasa (19e) et Mayambela (54e). Dans ce Groupe K, les Sud-Africains sont assurés de terminer aux deux premières positions, en compagnie du Maroc, et sont donc qualifiés pour la CAN.