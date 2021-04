CAN BEACH SOCCER: Tirage au sort ce jeudi

Le tirage au sort aura lieu le jeudi 29 avril 2021. Le chef des compétitions de la CAF, Khaled Nasser va diriger la cérémonie qui sera diffuser par visioconférence. La confédération africaine de football a fait part de la procédure du tirage au sort ce mardi.

Le Sénégal, hôte de la phase finale, sera placé en tête du groupe A (A1), et l’Égypte; L’équipe la mieux classée selon les résultats de Beach Soccer AFCON 2018, sera placée en tête du groupe B (B1). Les six autres équipes seront placées dans le pot 1 ensemble pour sélectionner le reste des équipes des deux groupes.

Étape 1: La première balle tirée du pot 1 ira automatiquement au groupe A, et une autre balle sera tirée du pot 2 (A2, A3, A4) pour déterminer sa position dans le groupe.

Étape 2: La deuxième balle tirée du pot 1 ira automatiquement au groupe B et une autre balle sera tirée du pot 3 (B2,B3, B4) pour déterminer sa position dans le groupe.

Étape 3-4: La même procédure sera répétée pour les quatre autres boules du pot 1 jusqu’à ce que toutes les boules soient tirées et que les deux groupes soient déterminés.

Rappelons que la compétition se déroulera à Saly du 23 au 30 mai 2021. Le Sénégal est champion en titre de ce trophée. Les Lions seront en lice avec les joueurs de l’Egypte, Maroc, Tanzanie, Ouganda, Mozambique, RD Congo.