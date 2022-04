CAN Féminin : le Maroc avec le Sénégal, le Cameroun retrouve la Zambie

Les Lionnes du Sénégal connaissent leur programme lors de la phase de groupes de la CAN Féminine 2022. Vendredi 29 avril 2022, a eu lieu le tirage au sort de la quatorzième édition de la Coupe d’Afrique des nations féminine de football. Celle-ci se jouera du 2 au 23 juillet 2022. L’Equipe Nationale du Sénégal se retrouve dans le Groupe A et hérite donc du Maroc, pays hôte, du Burkina Faso et de l’Ouganda .

Vendredi, la Confédération africaine de football (CAF) effectuait le tirage au sort de la CAN féminine 2022. La compétition aura lieu du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc et le pays-hôte a hérité d’un groupe A très abordable contre le Sénégal, le Burkina Faso et l’Ouganda, soit autant de sélections qui, comme lui, n’ont jamais franchi le premier tour, ni même participé aux dernières éditions. Le match d’ouverture opposera d’ailleurs les Lionnes de l’Atlas de Reynald Pedros au Burkina Faso, petit nouveau.

Pour leur programme en phase de groupes, les Lionnes de Mame Moussa Cissé débuteront face aux Ougandaises le 3 juillet. Ensuite, elles enchaîneront contre le Burkina Faso le 5 juillet, avant de clore cette phase de poules avec le duel contre le Lionnes de l’Atlas du Maroc le 8 juillet. Ce sera le 2 juillet au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Cette poule s’annonce très ouverte surtout que cette première CAN à 12 équipes verra les deux meilleurs 3es (sur 3) se qualifier pour les quarts de finale en compagnie des deux premiers de chaque groupe.

Triple tenant du titre, le Nigeria hérite dans le groupe C de l’Afrique du Sud, qu’il avait battu en finale de la précédente édition (0-0, 4-3 tab). Ce choc aura lieu dès la 1ère journée ! Lors des deux suivantes, ce sera le Burundi et le Botswana au programme, soit deux petits nouveaux.