CAN U20 : Malick Daf promet d’apporter des rectificatifs

L’entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal des U20, Malick Daf a promis, lundi, d’apporter des rectificatifs dans le jeu de son équipe et de ‘’travailler davantage’’ son ‘’efficacité’’ devant les buts pour mieux faire face à ses prochains adversaires à l’occasion de le CAN U20. ‘’Nous allons travailler davantage l’efficacité devant les buts. Parce que, dans ces genres de compétition, l’efficacité est importante. Il nous fallait gagner ce premier match pour bien démarrer’’, a-t-il dit lors d’un entretien téléphonique.

Les Lionceaux ont réussi dimanche une bonne entrée en matière en venant à bout (1-0) des Flying Eagles du Nigéria, en match comptant pour la première journée de la phase de poule de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie qui se tient du 19 février au 11 mars en Egypte. Le but sénégalais, inscrit contre le cours du jeu, est l’œuvre de Souleymane Faye à la 38e de la rencontre jouée au Caire.

Les Nigérians ont dominé une bonne partie de la première mi-temps et ont eu les meilleures occasions de scorer, sans y parvenir. ‘’Certes, nous avons gagné notre premier match mais, tout n’est pas parfait. Il faut apporter des rectificatifs pour mieux s’armer lors du prochain match contre le Mozambique’’, a reconnu Daf. Selon lui, l’équipe a été très solide en défense, mais a rencontré quelques difficultés au milieu de terrain.

Le Sénégal, pays organisateur et finaliste de la 19-ème édition en 2015, n’a jamais remporté le tournoi. Les Lionceaux ont perdu les deux suivantes éditions (2017 et 2019). Le Nigeria est la nation la plus titrée avec sept trophées. Le Ghana, tenant du titre, a remporté quatre éditions de même que le pays hôte, l’Egypte.

Au total, 12 équipes réparties dans trois groupes prennent part à la CAN des ‘’moins de 20 ans ». Il s’agit du Bénin, du Congo-Brazzaville, de l’Egypte, de la Gambie, du Mozambique, du Nigeria, de l’Ouganda, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Soudan du Sud, de la Tunisie et de la Zambie.

Le groupe B est composé de l’Ouganda, de la Centrafrique, du Congo Brazzaville et du Soudan du Sud, qui en est à sa première participation à la compétition. S’affronteront dans le groupe C, la Gambie, la Tunisie, la Zambie et le Bénin qui retrouve la CAN après dix ans d’absence. Les écureuils béninois disputent leur troisième phase finale après celle à domicile en 2005 et celle de 2013 en Algérie.

Les quatre demi-finalistes seront directement qualifiées pour la Coupe du monde de la catégorie prévue en Indonésie du 20 mai au 11 juin 2023. La CAN des moins de 20 ans, organisée depuis 1979 par la CAF, se tient tous les deux ans. La première édition a été remportée par l’Algérie. Jusqu’en 1989, la finale se jouait en match aller et retour, avant la mise en place d’un tournoi final organisé par un pays en 1991.