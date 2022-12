Candidature de Macky Sall en 2024: Le grand « OUI » de Astou Thiam

Invité de l’émission « TOUTE LA VILLE EN PARLE » , la responsable politique de l’APR par ailleurs membre de la « Plateforme des femmes cadres de l’APR » n’a pas mâché ses mots sur la candidature de Macky Sall en 2024. Selon Astou Thiam, qu’est ce qui empêcherai Macky Sall à se présenter aux prochaines élections. Juridiquement c’est une candidature valable mais également sa candidature est devenue une demande sociale.

Astou Thiam de dire que ce Ousmane Sonko sévit dans la manipulation et les senegalais commencent a comprendre sa stratégie. Et c’est d’ailleurs c’est qu’il a compris c’est pourquoi il cherche a secouer le pays mais ces tentatives seront vaines car on ne se laissera pas faire. « Qu’il aille réglé son compte avec la justice d’abords……